TV 247 discute chip no cérebro e limites éticos na saúde

247 - Os avanços tecnológicos na saúde geram soluções surpreendentes para doenças complexas e de difíceis diagnósticos, mas ao mesmo tempo também surgem muitas dúvidas e questionamentos da população em geral. No último mês, a Neurolink, de Elon Musk, realizou seu primeiro implante cerebral em um ser humano e a notícia viralizou em todas as redes sociais. No entanto, a empresa não foi pioneira nesta iniciativa. Existem vários experimentos anteriores que esclarecemos durante a entrevista - inclusive liderada por um brasileiro.

O episódio “DNA NO CÉREBRO E TECNOLOGIAS EM SAÚDE” do Programa “Sociedade do Amanhã” , na TV 247, debate os avanços na medicina, inteligência artificial, limites éticos e o futuro da saúde com Cauê Gasparotto, CEO da Hackmed, uma rede de profissionais de educação em saúde. A ideia central da discussão é como levar os avanços da medicina e da inovação em saúde para os diferentes 'Brasis'.

O programa cobre o universo da tecnologia e as principais transformações da sociedade nas últimas décadas com uma perspectiva sobre o futuro. “Sociedade do Amanhã” é conduzido todos os sábados, às 17h, pela jornalista Beatriz Bevilaqua, que tem passagens como colunista pelo MIT Technology Review e Folha de S. Paulo.

