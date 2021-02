TV 247 entrevista o ex-presidente Lula nesta quarta-feira às 10h

247 – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva concede entrevista à TV 247 nesta quarta-feira 24, às 10h. Nela, Lula será questionado sobre os principais temas da atualidade, como a crise dos combustíveis, a demissão do presidente da Petrobrás, a desmoralização da Lava Jato após os novos diálogos da Operação Spoofing que vieram a público e ainda sobre sua visão a respeito do cenário político-eleitoral, da atuação dos militares e da recessão econômica.

Lula governou o Brasil por dois mandatos, entre 2003 e 2010, e deixou o cargo com 87% de aprovação popular – a maior já registrada na história do Brasil. Depois da descoberta do pré-sal, Lula se tornou alvo de um processo de "lawfare", que consiste no uso de instrumentos do Poder Judiciário para perseguição política ou econômica. Em abril de 2018, por decisão do ex-juiz Sérgio Moro, Lula foi preso e permaneceu como preso político durante 580 dias. Também em 2018, ele foi impedido de disputar as eleições presidenciais, quando as pesquisas mostraram que ele venceria a disputa mesmo estando dentro da prisão. Sem Lula na disputa, Jair Bolsonaro chegou ao poder e vem implantando um choque neoliberal que coloca a Petrobrás a serviço de seus acionistas privados, sobretudo internacionais. Isso explica por que os combustíveis e o gás de cozinha são tão caros no Brasil.

