TV Brasil transmite jogo de futebol com Bolsonaro em campo

247 - A TV Brasil, emissora pública que faz parte da EBC (Empresa Brasil de Comunicação), está transmitindo nesta segunda-feira (28) uma partida ao vivo de futebol com participação do presidente Jair Bolsonaro em campo.

Trata-se “da abertura do jogo beneficente Natal Sem Fome, no Estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP)”, conforme a descrição do vídeo, que também está no canal do Palácio do Planalto no Youtube .

A partida acontece em meio ao recrudescimento da pandemia do coronavírus no Brasil, que já conta mais de 190 mil mortos por Covid-19 e é o mais atrasado na corrida pela vacinação. Enquanto isso, Bolsonaro viajou ao litoral paulista, no Guarujá, onde passará dias de descanso e a virada do Ano Novo.

Em outubro, outra transmissão da TV Brasil gerou escândalo, quando dois locutores do jogo de futebol entre Brasil e Peru promoveram Bolsonaro. O episódio gerou ação junto à Procuradoria Geral da República (PGR) contra o aparelhamento da EBC.

O conhecimento liberta. Saiba mais