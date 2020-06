Twitter fala sobre possibilidade de suspender conta de Trump

Um representante da rede social defendeu isso após postagens do presidente dos EUA, Donald Trump, serem marcadas como violadoras das regras da plataforma por “glorificação da violência” edit

247 - Um representante do Twitter não tirou a possibilidade da plataforma de suspender a conta de Donald Trump, se ele continuar postando mensagens em defesa de violência, infringindo as regras da rede social. O alerta foi divulgado pelo jornal francês Le Parisien. A conta do presidente dos Estados Unidos tem mais de 81 milhões de seguidores.

Na semana passada, dois tuítes de Trump foram marcados pelo Twitter como postagens de “glorificação da violência”, quando falou em atirar nos manifestantes que tomaram às ruas do país após a morte de George Floyd.

"Estes BANDIDOS estão desonrando a memória de George Floyd, e eu não deixarei que isso aconteça. Acabei de conversar com o governador Tim Waltz e disse que o Exército está com ele até o fim. Qualquer dificuldade e nós assumiremos o controle, mas quando começam os saques, começam os tiros", tuitou Trump.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.