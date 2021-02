Vaquinha para Lucas Penteado comprar casa para mãe derruba site por excesso de acessos

Após o ator decidir abandonar a casa, internautas se manifestaram e mandaram mensagens de apoio para ele. Amigos e fãs do programa também se mobilizaram para criar uma vaquinha virtual e ajudar o ex-brother e seus familiares a comprar uma casa edit

247 - Após o ator Lucas Pentedo decidir abandonar a casa do Big Brother Brasil, na manhã deste doming (7) internautas se manifestaram e mandaram mensagens de apoio para ele.

Amigos e fãs do programa também se mobilizaram para criar uma vaquinha virtual e ajudar o ex-brother e seus familiares a comprar uma casa - objetivo dele para o prêmio, informou o portal UOL. Logo após a divulgação do link nas redes sociais, o site saiu do ar por excesso de acessos e interessados em fazer doações.

Saiba mais

Lucas Penteado, perseguido na casa do Big Brother Brasil, abandonou o jogo na manhã deste domingo (7).

Ainda durante a Festa Holi Festival de ontem, o participante arrumou as malas e foi ao Confessionário. A decisão foi informada aos restantes 18 participantes agora há pouco.

“Tentei ser eu de todas as formas", lamentou Lucas. "Vocês estão me tirando."

O abuso emocional sofrido pelo participante marcou o início do programa. Milhares de internautas reagiram condenando, por exemplo, Karol Conká.

O conhecimento liberta. Saiba mais