Veja delira e compara rejeição de 39% de Lula com 61% de Moro e 67% de Bolsonaro

247 - A revista Veja publicou uma reportagem comparando os índices de rejeição do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos do ex-juiz parcial Sergio Moro e de Jair Bolsonaro. Numa leitura delirante da pesquisa Genial/Quaest, feita entre os dias 3 e 6 de novembro, a revista tratou os 39% de rejeição de Lula como se fossem similares aos 61% de Moro e 67% de Bolsonaro.

Veja escondeu que a pesquisa indica claramente tendência de vitória de Lula já no primeiro turno. O petista atingiu 48% da intenção de votos, contra 21% de Bolsonaro, e alcançou 56% levando em conta somente os votos válidos.

Depois de Moro e Bolsonaro, os dois mais rejeitados, o governador de São Paulo, João Doria, teve 58% de rejeição, seguido pelo ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 53%. Em seguida veio Lula, com 39%. Segundo a pesquisa, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), foi rejeitado por 36%, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), por 29%, e o empresário Felipe d'Avila (20%).

Segundo os números, a reprovação ao governo Jair Bolsonaro aumentou de 45% para 56%, entre julho e novembro deste ano. Para 69% dos entrevistados, ele não merece ser reeleito.

O levantamento foi feito presencialmente com 2.063 pessoas em 123 municípios nos 26 estados e no Distrito Federal. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

