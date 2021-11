Lula tem 48% dos votos e vence no primeiro turno, aponta pesquisa Genial Quaest

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva possui 48% das intenções de voto para a Presidência da República em 2022, contra 21% de Jair Bolsonaro, aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira (10) pela CNN Brasil. Se a eleição fosse hoje, Lula quase certamente venceria a eleição em primeiro turno.

Ainda conforme o levantamento, em seguida aparece o ex-ministro Sergio Moro – condenado por parcialidade nos processos contra Lula, com 8%; Ciro Gomes (PDT), com 6%, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 2%; e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD), 1%. Felipe d’Avila (Novo) não pontuou. Os votos brancos, nulos e indecisos totalizaram 14%.

Em um segundo cenário, com o governador gaúcho Eduardo Leite, Lula também lidera com 47%, seguido por Bolsonaro (21%). Em seguida,estão Sergio Moro (8%); Ciro Gomes (7%); Rodrigo Pacheco (1%) e Eduardo Leite (1%). Felipe d’Avila não pontuou. Os votos brancos, nulos e indecisos também somaram 14% do eleitorado.

Lula lidera as intenções de voto contra Bolsonaro em todas as regiões do país, chegando 47% no Nordeste e 8% no Centro-Oeste, região que registra a menor diferença.

No levantamento espontâneo, 49% dos entrevistados afirmam estarem indecisos. O ex-presidente Lula, porém, registra com 29% das intenções de voto, 7 pontos percentuais a mais do que o apontado no levantamento anterior, realizado em outubro. Jair Bolsonaro caiu um ponto e aparece com 16%.

Lula também venceria todos os demais postulantes em um eventual segundo turno venceria em todas. No primeiro cenário, com 57% das intenções de voto, contra 27% de Bolsonaro. Caso disputasse com Moro, Lula teria 57% das intenções de voto, contra 22% do ex-juiz.

A pesquisa ouviu 2.063 entrevistados entre os dias 3 e 6 de novembro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.

