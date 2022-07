Veja o momento em que racista que atacou filhos de Ewbank e Gagliasso é presa e escoltada pela polícia de Portugal (vídeo)

A mulher, que não teve a identidade revelada, agrediu verbalmente Bless e Titi, assim como uma família de turistas angolanos que estava no local edit

247 - Um vídeo exclusivo do jornalista Lucas Pasin, do portal UOL, mostra o exato momento em que a mulher racista que promoveu ataques racistas contra os filhos do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso é presa e escoltada pela polícia.

A mulher, que não teve a identidade revelada, agrediu verbalmente Bless e Titi, assim como uma família de turistas angolanos que estava no local, cerca de 15 pessoas.

Em nota, a assessoria de imprensa de Ewbank relatou que a criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e "voltassem para a África", entre outras xingamentos às crianças, tais quais “pretos imundos”.

Veja:

O momento em que a mulher que proferiu ataques racistas contra os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso é levada pela polícia portuguesa. De acordo com a equipe dos atores, a acusada terminou presa. (Vídeo: @lucaspasin) pic.twitter.com/vlRVf6iF76 CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE July 31, 2022





