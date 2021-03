Veja, que apoiou o golpe, diz que Bolsonaro deixou o Brasil "doente e mais pobre"

“Na saúde, o país bate recordes diários de mortes pela Covid19, tornando-se o epicentro mundial da pandemia. Na economia, o dólar alto e a falta de investimentos nos fazem despencar no ranking das maiores nações do planeta”, destaca a chamada de capa da revista Veja publicada nesta sexta-feira edit

247 - A revista Veja, que apoiou o golpe contra a presidente deposta Dilma Rousseff e colaborou para que Jair olsonaro chegasse ao poder que publica na edição desta sexta-feira (19) uma reportagem de capa destacando o avanço da pandemia no Brasil e o fracasso da política econômica do atual governo, capitaneada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

“Na saúde, o país bate recordes diários de mortes pela Covid19, tornando-se o epicentro mundial da pandemia. Na economia, o dólar alto e a falta de investimentos nos fazem despencar no ranking das maiores nações do planeta”, destaca a chamada da publicação.

“O Brasil vive, triste e inelutavelmente, uma dupla pandemia — a do novo coronavírus, multiplicada pela atávica postura negacionista do governo do presidente Jair Bolsonaro, e a econômica, alimentada pela compulsória freada das atividades, em quarentena, atalho para que o país despontasse em inglória 12ª posição no ranking das nações mais ricas do mundo em 2020, e tudo indica que poderá cair ainda mais em 2021”, diz um trecho da reportagem.

