"Velocidade das sanções contra a Rússia demonstra que já estava tudo planejado", diz Latuff

247 - O cartunista Carlos Latuff, em entrevista à TV 247, chamou atenção para a velocidade com que sanções foram impostas pelo Ocidente contra a Rússia desde o início da guerra na Ucrânia.

Para ele, tudo já estava planejado. “Você reparou a rapidez com que as sanções foram aplicadas à Rússia? Primeiro foi a questão dos bancos, o Swift, depois teve essa questão da Fifa, de xadrez, vôlei… Um atrás do outro, rápido. A impressão que eu tenho é que isso tudo já estava engatilhado, foi caso pensado”.

Latuff disse acreditar que a guerra é um instrumento da Otan, formada pelos Estados Unidos e Europa, para “deixar a Rússia na defensiva, na mesma condição da União Soviética, em isolamento”.

O cartunista protestou contra a tentativa de isolamento dos russos e cobrou para que sanções sejam impostas também aos Estados Unidos, pelos “inúmeros crimes de guerra” que já cometeram

