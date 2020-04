Vera Magalhães assume o papel de censora e veta Lula no Roda Viva

247 – A jornalista Vera Magalhães, que apresenta o Roda Viva, tomou a decisão de censurar a presença do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no programa em nome de um suposto combate à polarização política no Brasil. A polêmica surgiu depois que Vera condenou dois gestos de gentileza trocados entre Lula e o governador João Doria Júnior, num momento de união nacional contra o coronavírus. Segundo Vera, Doria teria cometido um grande "erro político".

Em artigo publicado no 247, o jornalista Leonardo Attuch argumentou que Vera se incomodou porque o gesto de Doria também levantou o véu de silêncio que foi imposto pela mídia corporativa ao ex-presidente Lula nos últimos anos. Graças a isso, o neofascismo chegou ao poder no poder no País e, paradoxalmente, Vera Magalhães, uma das expoentes do antipetismo radical e, portanto, da polarização política, passou a ser uma das profissionais da imprensa mais atacadas pelo bolsonarismo. A despeito disso, ela decidiu manter sua posição radical, como se vê nos tweets abaixo:

“Coincidentemente”, #LulanoRodaViva virou TT. Olha só: ele foi convidado no ano passado, antes da minha gestão. Quis aprovar a bancada. Diante do não, se recolheu. Não vai usar o programa para retomar uma polarização nefasta ao país e que é tudo que o bolsonarismo quer April 3, 2020





Se afoitos e ingênuos querem ser o sapo da travessia do escorpião, o Roda Viva não será essa jangada. Vamos seguir fazendo jornalismo de serviço e relevância, ouvindo quem tem o que dizer nesse momento grave do país — Vera Magalhães (@veramagalhaes) April 3, 2020

