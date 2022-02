Veterana jornalista da Globo é retirada do ar após décadas nas telas

Apoie o 247

Metrópoles - Como Será?, apresentado por Sandra Annenberg, deixará a grade da Rede Globo definitivamente a partir do dia 5 de março. Apesar de ainda estar sendo veiculado, a produção do programa foi cancelada em dezembro de 2019. Para o lugar da atração, o canal prepara uma reprise de Globo Repórter.

A informação é do Notícias da TV, que teve uma confirmação da emissora. De acordo com um comunicado, a edição do jornalística, primeira veiculada sexta-feira à noite, será utilizada, também, das 6h às 7h do dia seguinte, antes do É De Casa.

Mesmo que só tenha acontecido em 2022, a saída de Como Será? já era esperada pelos fãs do programa. Comandado por Sandra Annenberg, o programa não tinha uma edição inédita desde 2020, quando as gravações foram encerradas pela Globo, que visava diminuir uma redução dos custos operacionais e de produção em São Paulo.

Como reflexo da decisão do canal dos Marinho, cerca de 20 profissionais foram demitidos do canal, enquanto diversos outros foram realocados para outras atrações. O fato pegou a todos de surpresa, uma vez que já havia sido feita a programação de seus produtores para edições em 2020.

Confira na íntegra o comunicado oficial da Globo, enviado para o Notícia da TV.

“Como anunciado em dezembro de 2019, as gravações do Como Será? foram encerradas e a TV Globo passou a exibir os melhores momentos do programa. A partir do dia 5 de março, o Como Será? sai definitivamente da grade e a TV Globo começa a reprisar a edição do Globo Repórter da véspera nas manhãs de sábado, antes do É de Casa”.





