Videomaker Sam Pancher ataca documentário de Joaquim de Carvalho, que o convida para um debate sobre a "facada"

247 – O sucesso estrondoso do documentário sobre a fakeada de Juiz de Fora também incomodou o jornalista e videomaker Sam Pancher, que presta serviços para o site Metrópoles. Pancher tentou enquadrar as dúvidas consistentes sobre a versão oficial levantadas por Joaquim de Carvalho como teoria da conspiração. Em resposta, a TV 247 e Joaquim de Carvalho o convidaram para um debate aberto sobre o caso, assim como fizeram em relação a Rafael Moro Martins, do Intercept, que atacou o documentário, mas fugiu de um debate .

No documentário, Joaquim de Carvalho afirma que o caso exige a abertura de uma nova investigação, que leve em conta a hipótese de um auto atentado, de pouca gravidade, que teria sido simulado por Bolsonaro para fugir dos debates presidenciais de 2018. Joaquim demonstra como Adélio Bispo de Oliveira foi protegido pelos seguranças de Bolsonaro, que depois foram promovidos, e como os advogados do caso atuaram em favor dos interesses do próprio Bolsonaro – e não de Adélio. Da mesma forma, Joaquim ouviu parentes de Adélio que contestam a versão oficial. A TV 247 e Joaquim de Carvalho aguardam a posição de Pancher.

