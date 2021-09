Rafael Moro Martins, do Intercept, foge do debate com Joaquim de Carvalho sobre a "facada de Juiz de Fora"

Jornalista que atacou documentário sobre a fakeada não aceitou o convite de Joaquim de Carvalho para um debate público sobre o caso. Agressão provocou indignação na internet e movimento de cancelamento de assinaturas do Intercept edit

247 – O jornalista Rafael Moro Martins, editor do Intercept, que chamou de "canalhice" o documentário "Bolsonaro e Adélio – uma fakeada no coração do Brasil" , que aponta os furos da versão oficial sobre o caso de Juiz de Fora e exige a reabertura das investigações, não respondeu ao convite de Joaquim de Carvalho para participar de um debate público sobre o evento, apresentando seus argumentos.

A agressão do jornalista do Intercept ao trabalho de Joaquim de Carvalho, que se tornou sucesso de público e de crítica e também motivou um pedido de CPI apresentado pelo deputado Alexandre Frota (PSDB-SP), que ontem revelou que Adélio Bispo de Oliveira estava numa área vip reservada a seguranças de Jair Bolsonaro, provocou revolta na internet e um movimento de cancelamento de assinaturas do Intercept. Ontem, o ator José de Abreu, uma das personalidades mais influentes da internet brasileira, anunciou que suspendeu seu apoio ao Intercept. Confira seu tweet:

Acabo de cancelar minha contribuição mensal ao @TheInterceptBr . https://t.co/s2rAQ6Xnsq PUBLICIDADE September 13, 2021

