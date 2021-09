Frota diz que Adélio estava na área vip dos seguranças de Bolsonaro no dia da fakeada

Essa cena é mostrada pelo documentário de Joaquim de Carvalho, produzido pela TV 247, “Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil”. “Como ele estava na área vip dos seguranças?”, perguntou o deputado federal Alexandre Frota (PSDB) edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - Ex-aliado de Jair Bolsonaro, o deputado federal Alexandre Frota (PSDB) afirmou, em entrevista à TV 247, afirmou que Adélio Bispo, que deu a suposta facada no atual presidente durante a campanha eleitoral de 2018, estava na área vip reservada aos seguranças.

Essa cena é mostrada pelo documentário de Joaquim de Carvalho, produzido pela TV 247, “Bolsonaro e Adélio - Uma fakeada no coração do Brasil”. “Como ele estava na área vip dos seguranças?”, perguntou Frota.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE

Saiba mais sobre o documentário:

O documentário "Bolsonaro e Adélio - uma facada no coração do Brasil" , feito pelo repórter investigativo Joaquim de Carvalho, pelo cineasta Max Alvim e pelo cinegrafista Eric Monteiro, com produção da TV 247 e financiamento coletivo de seus assinantes e apoiadores, demonstrou todos os furos do episódio usado por Jair Bolsonaro na disputa presidencial de 2018 para fugir dos debates e assim se tornar presidente da República sem ser confrontado.

PUBLICIDADE