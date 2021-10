Vinicius Torres Freire: Bolsonaro agora faz discurso como messias do caos e da inflação

"Sabendo de seu ócio destrutivo e de sua indiferença desumana, não se pode esperar previdência, prevenção ou tentativa de atenuar problemas importados. Bolsonaro conhece a si mesmo. É o Messias do caos", escreve o colunista Vinicius Torres Freire em referência a Jair Bolsonaro edit

247 - Em sua coluna publicada no jornal Folha de S.Paulo, Vinicius Torres Freire diz que a "epidemia tem mais de ano e meio e até agora Bolsonaro-Guedes não criaram um plano para aliviar a miséria sabida que viria e se vê faz tempo".

"Não há governo algum, nem badulaques para colocar na vitrine. Bolsonaro não consegue inaugurar mais do que mata-burros, pinguelas, bicas e metros de asfalto. Mais e mais deu para anunciar desastres: vai faltar luz, fertilizante. Talvez esteja certo. Sabendo de seu ócio destrutivo e de sua indiferença desumana, não se pode esperar previdência, prevenção ou tentativa de atenuar problemas importados. Bolsonaro conhece a si mesmo. É o Messias do caos", afirma.

Segundo o colunista, "a inflação do fertilizante pode ser ainda mais feia, assim como a do plástico ou de produtos que dependam ainda mais pesadamente de combustíveis ou de petroquímicos na sua fabricação". "Faltam gás e carvão na Europa e na Ásia, o que também provoca aumento no preço de petróleo e derivados utilizados como alternativa", diz.

"Pode ser que a crise seja atenuada se a Rússia quiser ou puder fornecer mais gás para a Europa, se a Opep decidir tirar mais petróleo do chão, se o outono e o inverno no Hemisfério Norte não forem muito frios, para ficar em problemas maiores e imediatos. Sim, é preciso antecipar crises e tentar atenuá-las, mas essa é uma conversa de loucura ingênua, em se tratando de Bolsonaro, que apenas agrava problemas, quando não os cria".

