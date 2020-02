Weintraub avisa que bloqueou Patrícia Campos Mello no Twitter

247 - O ministro da Educação, Abraham Weintraub, bloqueiou no Twitter a repórter do jornal Folha de S.Paulo Patrícia Campos Mello, desafeto maior do governo de Jair Bolsonaro por causa de reportagens sobre o disparo em massa de fake news que beneficiaram o ocupante do Planalto.

“Mais um block de Carnaval, uma 'seguidora' a menos…”, escreveu o chefe do MEC na rede social.

O titular da pasta já havia bloqueado cinco jornalistas: Monica Bergamo, Lauro Jardim, Eliane Cantanhêde, Reinaldo Azevedo e Chico Pinheiro.