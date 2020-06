Xico Sá critica Justiça do Rio e ironiza: 'anteciparam presente de Natal para Flávio Bolsonaro'

"Anteciparam o feriado de Natal e deram o maior presente do século ao filho do presidente!", afirmou o jornalista Xico Sá, após o Judiciário do Rio conceder Habeas Corpus ao senador Flávio Bolsonaro no processo sobre as "rachadinhas" envolvendo seu ex-assessor Fabrício Queiroz edit

247 - O jornalista Xico Sá criticou a decisão da 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que decidiu acatar o pedido de habeas corpus da defesa do senador Flávio Bolsonaro e enviar para o Órgão Especial do tribunal, na 2ª instância, o processo sobre um esquema de lavagem de dinheiro na Assembleia Legislativa do Rio, onde o parlamentar cumpria mandato de deputado estadual antes de ser eleito para o Senado.

"Anteciparam o feriado de Natal e deram o maior presente do século ao filho do presidente! Justiça concede HC a Flávio Bolsonaro sobre Caso Queiroz", escreveu escritor no Twitter.

Anteciparam o feriado de Natal e deram o maior presente do século ao filho do presidente!

Justiça concede HC a Flávio Bolsonaro sobre Caso Queiroz https://t.co/eb5O4QUMMz via @UOLNoticias @UOL — xico sá (@xicosa) June 25, 2020

Leia a matéria publicada pelo Brasil 247 sobre o assunto:

A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu acatar o pedido de habeas corpus da defesa do senador Flávio Bolsonaro no processo sobre as “rachadinhas” na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj).

Por dois votos a um, o processo sai da primeira instância, do controle do juiz Flávio Itabaiana, e vai para o Órgão Especial do tribunal, na 2ª instância.

A relatora Suimei Cavalieri foi a única que se colocou contra o recurso da defesa do senador. Os desembargadores Paulo Rangel e Mônica Toledo foram favoráveis.

Os desembargadores, por outro lado, decidiram pela validade das decisões do juiz Flávio Itabaiana, que prendeu o ex-assessor Fabrício Queiroz e emitiu mandado de prisão contra sua mulher, Márcia Queiroz, que está foragida. Apenas Paulo Rangel foi contra.

