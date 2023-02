Xuxa diz que se ofereceu para apoiar campanha de vacinação de Lula e que Bolsonaro não é gente

"Quero voltar a trabalhar com o Zé Gotinha", diz apresentadora, que chamou Bolsonaro de genocida e teve nojo de declaração sobre ter "pintado um clima" com jovens venezuelanas edit

Apoie o 247

ICL

247 - A apresentadora de televisão Xuxa revelou que conversou com a primeira-dama, Janja, para ser embaixadora da Campanha de Vacinação do Ministério da Saúde do governo Lula (PT).

Em entrevista à jornalista Patrícia Kogut do jornal O Globo, Xuxa afirmou que se ofereceu para ajudar todos os governos, menos o de Jair Bolsonaro (PL), pois não o considera 'gente', e criticou a queda nos níveis de vacinação nacionais: "com a música “Ilariê” a gente já conseguiu que 96% das crianças brasileiras se vacinassem. Campanha de vacinação é um negócio assim que dá uma alegria... Agora estamos lá em baixo. Como pode?"

"Eu que me ofereci para ser embaixadora da Campanha de Vacinação do Ministério da Saúde. Procurei descobrir o telefone da Janja (a primeira-dama) e me pus à disposição. Eu fiz isso com todos os ex-presidentes do Brasil. Menos com aquele que chamo de tudo, menos de gente (ela se refere a Jair Bolsonaro). Quero voltar a trabalhar ao lado do Zé Gotinha", declarou a apresentadora.

Xuxa alega não ser petista, mas ressalta que foi contra Bolsonaro, a quem chama de genocida, desde o início. Ela também diz ter ficado enjoada com a declaração do antigo ocupante do Planalto sobre ter "pintado um clima" com adolescentes venezuelanas: "antes eu era contra o genocida. Só que depois que o Bozo falou aquilo de “pintou um clima” para se referir a meninas adolescentes, tive muito nojo".

"Queria muito fazer uma campanha chamada “Pintou um crime”. Contra velhos babões que olham para crianças de 12, 13, 14 anos. Como eu fui olhada quando era criança. Crianças dessa idade não se prostituem, são exploradas. A gente tem que mostrar que isso está muito errado. Não podem passar a mão na cabeça. No mínimo, ele deveria ter chamado a polícia, se achou que havia algo errado ali", concluiu.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.