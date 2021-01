YouTube proíbe canal bolsonarista Terça Live de fazer programas ao vivo

O Youtube proibiu o canal Terça-Livre, do bolsonarista Allan dos Santos, de fazer transmissões ou postar vídeos. O blogueiro é alvo de investigação da PF no âmbito do inquérito sobre fake news edit

247 - O Youtube proibiu o canal Terça-Livre, do blogueiro bolsonarista Allan dos Santos, de fazer transmissões ou postar vídeos. O blogueiro Italo Lorenzon confirmou a informação em áudio. "Estamos impedidos de fazer qualquer tipo de postagem, não podemos subir vídeo para explicar o que está acontecendo", disse Lorenzon.

O Terça-Livre é um dos alvos de investigação do Supremo Tribunal Federal no âmbito do inquérito que apura um esquema de disseminação de fake news para difamar opositores de Jair Bolsonaro.

Em maio do ano passado, Allan dos Santos foi alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal no processo presidido pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes. A PF já havia identificado o vereador Carlos Bolsonaro como um dos articuladores do esquema de fake news.

