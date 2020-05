Carlos Bolsonaro é chefe do esquema de fake news, aponta a Polícia Federal

247 - A Polícia Federal identificou o vereador Carlos Bolsonaro, filho de Jair Bolsonaro, como um dos articuladores de um esquema criminoso de fake news.

Segundo o jornalista Leandro Colon, da Folha de S. Paulo, a constatação foi feita no âmbito do inquérito sigiloso conduzido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

"Dentro da Polícia Federal, não há dúvidas de que Bolsonaro quis exonerar o ex-diretor da PF Maurício Valeixo, homem de confiança do ex-ministro da Justiça Sergio Moro, porque tinha ciência de que a corporação havia chegado ao seu filho, chamado por ele de 02 e vereador do Rio de Janeiro pelo partido Republicanos", diz o jornalista.

