75.000 britânicos prometem parar de pagar suas contas de energia

O governo do Reino Unido classificou a campanha 'Don't Pay' como "altamente irresponsável"

RT - Como os preços da energia no Reino Unido devem atingir recordes, um grupo anônimo chamado 'Don't Pay UK' lançou uma campanha pedindo a 1 milhão de britânicos que parem de pagar suas contas de energia em 1º de outubro, quando os preços devem subir uma vez. novamente.

Membros da campanha dizem que pelo menos 75.000 pessoas até agora se comprometeram a cancelar seus débitos diretos de gás e eletricidade em protesto contra os custos crescentes. O governo do Reino Unido agora está classificando a campanha como “altamente irresponsável”, conforme relatado pelo The Independent na quinta-feira.

“Esta é uma mensagem altamente irresponsável, que, em última análise, apenas aumentará os preços para todos os outros e afetará as classificações de crédito pessoal”, disse um porta-voz do governo ao jornal.

“Embora nenhum governo possa controlar os preços globais do gás, estamos fornecendo £ 37 bilhões de ajuda para famílias, incluindo £ 400 de desconto nas contas de energia e £ 1.200 de apoio direto às famílias mais vulneráveis ​​para ajudar no custo de vida.”

O teto de preço de energia do governo, que é definido pelo regulador Ofgem, deve subir acima de £ 3.000 (US $ 3.618) em 1º de outubro, um aumento de quase 65%. Os custos de energia já aumentaram 54% no início deste ano.

A Don't Pay UK estima que cerca de 6,3 milhões de lares do Reino Unido serão jogados na pobreza de combustível até o inverno, com dezenas de milhões de lares experimentando “estresse de combustível”, o que significa que gastarão mais de 10% de sua renda apenas em contas de energia.

O governo explicou que o aumento dos custos de energia é causado pelo aumento da demanda global, pelos efeitos posteriores da pandemia de Covid-19 e pelo conflito militar em andamento na Ucrânia.

No entanto, lucros recordes divulgados por empresas de energia como a Centrica, proprietária da British Gas, provocaram alvoroço público e acusações de que os fornecedores estão lucrando com a crise.

“Nossos políticos e as corporações de petróleo e gás projetaram um sistema de energia que apenas canaliza dinheiro e lucros para cima, não importa o custo humano”, disse um porta-voz da Don't Pay, acrescentando que os lucros recordes das empresas de energia são inaceitáveis.

“Se o governo e as empresas de energia se recusarem a agir, os trabalhadores comuns o farão. Juntos, imporemos coletivamente um preço justo e o governo e os gigantes de petróleo e gás terão que resolver isso entre si”.

