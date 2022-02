"A nota assinada por Putin e Xi é o documento mais importante do século 21", diz Pepe Escobar

Apoie o 247

247 – O correspondente internacional Pepe Escobar, colunista do Asia Times e de diversos sites independentes, avalia que a nota assinada pelos líderes russo Vladimir Putin e chinês Xi Jinping representa o documento mais importante do século 21. "O almoço grátis dos Estados Unidos acabou, o mundo multipolar se afirma e o Ocidente já perdeu a disputa na Ucrânia", diz ele.

Escobar também falou sobre o momento atual de corrosão interna do Ocidente, com a perda de credibilidade de França, cujo presidente Emmanuel Macron tentou agir como pacificador internacional, da Alemanha, cujo chanceler Olaf Scholz foi a Washington receber orientações da Casa Branca, e do Reino Unido, que, na sua visão, tenta a todo custo produzir um conflito na Ucrânia para impor sanções à Rússia. "As sanções contra contra a Rússia, na verdade, atingem os interesses econômicos da União Europeia", diz Pepe Escobar, citando o veto dos Estados Unidos à construção do gasoduto Nord Stream 2, que levaria gás natural da Rússia para a Alemanha.

Solução Sansão

Com o avanço da aliança euroasiática, Pepe Escobar diz que os Estados Unidos, como Império fragilizado, podem partir para a solução Sansão – personagem bíblico que balançou as colunas do templo, provocando destruição geral. "O Império pode partir para a solução Sansão: balançar as colunas do templo e destruí-lo", afirma.

