A pedido do governo russo, Bolsonaro enxuga comitiva para diminuir risco de contágio por Covid

Sputnik - Anteriormente, ministros como da Economia e da Justiça seguiriam com o presidente, mas foram desconsiderados para enxugar comitiva. Autoridades brasileiras serão submetidas a teste quando chegarem a Moscou.

Por solicitação do governo russo, a comitiva do presidente Jair Bolsonaro (PL) – que embarcará para Moscou na segunda-feira (14) – foi reduzida com o objetivo de diminuir os riscos de contaminação do presidente, Vladmir Putin, pela COVID-19, segundo a coluna de Bela Megale em O Globo.

O mandatário brasileiro, então, decidiu cortar ministros que viajariam consigo, como o chefe da Economia, Paulo Guedes, e da Justiça, Anderson Torres. Entretanto, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, deverá ser mantida.

Quem seguirá com o presidente com forte representação é a ala militar, que anteriormente já havia sido confirmada, através dos ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional e Walter Braga Netto, da Defesa.

Entretanto, novos nomes surgiram, como o almirante Flávio Rocha, secretário de Assuntos Estratégicos, general Eduardo Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência e os três comandantes das Forças Armadas.

Um dos principais focos da viagem é discutir uma cooperação de tecnologia militar entre os governos brasileiro e russo, conforme noticiado. E por esse motivo, segundo a mídia, a comitiva será formada majoritariamente por militares.

As autoridades brasileiras também terão que se submeter a alguns testes antes do encontro com o líder russo.

De acordo com a coluna, apesar da pressão para que desistisse da viagem por conta das tensões entre a Rússia e o Ocidente, Bolsonaro quis mantê-la, pois avalia que suspender o compromisso mostraria uma imagem de "submissão" aos EUA.

O presidente chegará em Moscou no dia 15 e ficará até o dia 17, quando segue para Hungria.