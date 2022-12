Alemanha realiza grande operação contra extremistas que planejavam golpe no país

Forças especiais do país realizam uma operação simultânea em 11 estados federais. Membros de uma organização terrorista de direita foram detidos edit

Sputnik - A polícia alemã está realizando uma das maiores operações contra supostos extremistas de direita que planejam um golpe contra Bundestag, informou o jornal Spiegel, citando fontes.

De acordo com relatos, as forças especiais do país realizam uma operação simultânea em 11 estados federais, sendo que 25 homens e mulheres, membros de uma organização terrorista de direita ou apoiadores, foram detidos.

Além disso, mais de 130 casas, escritórios e outros locais estão sendo revistados ou já foram como parte da operação.

Por sua vez, a procuradoria-geral da Alemanha informou que uma cidadã russa está entre os detidos por suspeita de preparar o golpe ao lado dos extremistas.

O jornal destaca que os extremistas pretendiam contar com o apoio de agentes das forças de segurança para dar um golpe no país.

