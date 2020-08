América Latina e Caribe superam 5 milhões de casos de coronavírus

247 - Brasil e Peru lideram o ranking de países mais afetados pela Covid-19, na região da América Latina e Caribe, que já tem em conjunto 5.002.625 casos e 202.618 mortes, desde o início da pandemia em fevereiro passado.

No momento, mais de 18,1 milhões de pessoas no mundo foram infectadas com coronavírus, dos quais 4,6 estão nos EUA, enquanto o número global de mortes ultrapassa 691.000. Ao mesmo tempo, 10.649.108 pessoas conseguiram se recuperar.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) alertou que a pandemia de coronavírus poderá ser prolongada.

"A pandemia é uma crise de saúde que ocorre uma vez por século e cujos efeitos serão sentidos nas próximas décadas", disse o chefe da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informa a RT.

O chefe da OMS alertou que "não haverá retorno ao antigo normal em um futuro próximo". Além disso, ele observou que a pandemia vai piorar, pior se "regras básicas não forem seguidas" para impedir a propagação da Covid-19.

