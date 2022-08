Aniversário do desastre do Agente Laranja: somente a união pode aliviar o sofrimento de muitas gerações

A Associação do Vietnã para as Vítimas do Agente Laranja/Dioxina (VAVA) desempenha um papel importante nos esforços para lidar com as consequências da guerra desumana dos EUA edit

Sputnik - A guerra química dos EUA no Vietnã foi a mais longa e catastrófica da história da humanidade, durando quase uma década. Hanói tenta superar suas consequências há 61 anos.

A Associação do Vietnã para as Vítimas do Agente Laranja/Dioxina (VAVA) desempenha um papel importante nos esforços para lidar com as consequências da guerra desumana dos EUA. Há mais de 18 anos que ajuda as vítimas do Agente Laranja e representa os seus interesses na luta pela justiça.

Em entrevista à Sputnik, o tenente-general Dr. Dang Nam Dien, vice-presidente e secretário-geral da VAVA, explicou que, “Nos últimos 18 anos, a VAVA arrecadou mais de 30 trilhões de dong (cerca de US$ 1.300.000) e construiu 26 centros de reabilitação e cuidados para as vítimas do Agente Laranja. Também criamos empregos, fornecemos treinamento vocacional e oferecemos oportunidades de subsistência.”

A VAVA também dá grande atenção ao envolvimento de voluntários e organizações sócio-políticas na ajuda às vítimas. O secretariado do Comitê Central do Partido Comunista do Vietnã ordenou que os comitês do partido em todos os níveis assumissem a liderança no tratamento das consequências do uso de pesticidas durante a Guerra do Vietnã, e a VAVA monitora como os órgãos do partido em todo o país cumprem isso.

Nguyen Thang Long, diretor do Centro de Proteção Social do Vietnã para vítimas do Agente Laranja/Dioxina, localizado na Comuna de Yen Binh, distrito de Thach That de Hanói, falou sobre as medidas tomadas pelo governo.

“As vítimas do Agente Laranja recebem empréstimos com juros baixos para iniciar seus próprios negócios e trabalho produtivo. Temos um programa para fornecer moradia gratuita às famílias das vítimas que se encontram em situações especialmente difíceis. Há programas gratuitos de desintoxicação todos os anos. A VAVA dá dinheiro para medicamentos para todas as vítimas do Agente Laranja que vêm ao nosso Centro.”

“Nos últimos anos, a associação trabalhou com a Associação de Veteranos do Vietnã (VAVN) e a Associação de Jovens Voluntários Vietnamitas para revisar o uso dos benefícios destinados às vítimas do Agente Laranja/dioxina por pessoas que não estiveram envolvidas na guerra e foram não expostas a este desfolhante venenoso. Ao mesmo tempo, a associação está cooperando ativamente com as autoridades relevantes para que as vítimas reais do Agente Laranja sejam reconhecidas e tenham direito a benefícios estatais o mais rápido possível”, continuou Dang Nam Dien.

A VAVA está lutando ativamente para buscar justiça para as vítimas. A associação organizou ações judiciais contra empresas químicas nos EUA, mas nunca foram concluídas. Dang Nam Dien explicou:

“Entendemos que este é um processo muito longo. Portanto, em um futuro próximo, pretendemos nos unir ao Conselho Mundial da Paz, à Associação Internacional de Advogados Democratas e a outras organizações pacifistas, como o Conselho Japonês contra Bombas Atômicas e de Hidrogênio, na luta por justiça para as vítimas do agente Laranja."

Há de se destacar o envolvimento da VAVA no processo de Tran Thi To Nga, francesa de origem vietnamita, contra as empresas químicas norte-americanas que produziam dioxinas destinadas aos militares durante a Guerra do Vietname. Embora o julgamento tenha durado sete anos, o caso não foi concluído. Tran Thi To Nga continuou a entrar com ações nos tribunais superiores de Paris.

Agora, os escritórios da Associação do Vietnã para as Vítimas do Agente Laranja/Dioxina, liderados principalmente por veteranos de guerra, estão ativos em todas as 63 províncias e cidades centrais do país, bem como em mais de 600 distritos e mais de 6.000 comunas.

“A pulverização repetida por um longo período de um grande volume de agente tóxico do agente laranja teve efeitos severos e duradouros no meio ambiente, ecossistemas e saúde humana. Nos últimos anos, a VAVA colaborou no campo da desintoxicação e esforços de pesquisa com o Centro Tropical de Tecnologia e Pesquisa Russo-Vietnamita. No momento, os níveis de concentração de dioxinas ainda são altos ou muito altos, especialmente nos aeroportos de Da Nang, Bien Hoa e Phu Cat, onde os desfolhantes tóxicos foram armazenados, misturados e destruídos durante a guerra. O Centro Tropical Vietnã-Rússia realizou uma pesquisa de poluição em algumas áreas próximas ao Aeroporto de Bien Hoa, mas por algum motivo teve que suspender o trabalho. Esperamos mais cooperação com o centro tropical em um futuro próximo na descontaminação de locais contaminados por dioxina no Vietnã”, disse o general Dang Nam Dien.

Em conclusão, o vice-presidente da VAVA falou sobre os planos imediatos da associação.

“Primeiro, continuaremos a falar sobre as consequências dos agrotóxicos e incentivaremos as agências estaduais e partidárias a prestar mais atenção às vítimas. Em segundo lugar, continuaremos coordenando o estudo do número de vítimas do Agente Laranja, especialmente na terceira e quarta gerações".

"O governo vietnamita acabou de revisar a Portaria do Mérito, mas ainda não incluiu medidas para ajudar as vítimas de terceira geração do Agente Laranja. Em breve, solicitaremos às agências governamentais relevantes e à Assembleia Nacional que resolvam essa questão o mais rápido possível".

"Ainda há alguns pontos a serem corrigidos na implementação de medidas para as vítimas do Agente Laranja, principalmente para os participantes da Guerra de Resistência [contra os Estados Unidos]. Por exemplo, as pessoas que ajudam famílias com várias vítimas graves não têm status e direitos oficiais. O seguro é voluntário, como o seguro de saúde. Queremos que eles tenham voz na discussão e aplicação das medidas estatais. Se uma vítima do Agente Laranja tiver pais falecidos, ele ou ela deve ser levado à custódia do estado, não da comunidade, como era o caso no passado. Estas são as questões em que a VAVA deve participar ativamente.”

Encontrar recursos também é um grande desafio para a VAVA no futuro próximo, principalmente no que diz respeito aos negócios. Apesar dos inúmeros esforços ao longo dos dois anos da pandemia, os resultados desse trabalho diminuíram.

“Por isso, estamos nos esforçando para introduzir novas formas de atuação, ampliar o alcance das campanhas e cooperar com empresas e benfeitores, especialmente pequenas e médias empresas, com atenção especial aos jovens apaixonados pelo trabalho voluntário”, enfatizou Dang Nam Dien.

