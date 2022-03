Após negociações, Rússia aceita 'reduzir drasticamente' atividades militares nos arredores de Kiev

De acordo com o chefe da delegação russa, um encontro entre os presidentes Zelensky e Putin já é possível edit

Sputnik - Um encontro entre Putin e Zelensky é possível simultaneamente com a assinatura de um tratado de paz.



Medinsky sobre as negociações entre a Rússia e a Ucrânia na Turquia.



A reunião foi construtiva. A Rússia considerará as propostas ucranianas, elas serão relatadas a Putin.



A Rússia está tomando duas medidas para diminuir o conflito em direção à Ucrânia.



O Ministério da Defesa russo decidiu reduzir drasticamente a atividade militar nas direções de Kiev e Chernihiv, disse o Ministério da Defesa.



A Rússia insta a Ucrânia a cumprir rigorosamente a Convenção de Genebra em relação aos prisioneiros de guerra.

Em atualização.

