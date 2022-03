Após reunião, OTAN diz que manterá apoio à Ucrânia incluindo cibersegurança e combate à ameaça nuclear

OTAN também irá fortalecer o Leste Europeu da aliança com quatro grupos de batalha localizados na Romênia, Bulgária, Hungria e Eslováquia edit

Sputnik - Nesta quinta-feira (24), a OTAN e seus aliados realizaram uma grande conferência em Bruxelas para debater a crise na Ucrânia.

Além de figuras importantes do contexto europeu como Ursula von der Leyen, Boris Johnson, Emmanuel Macron e Jens Stoltenberg, o evento também contou com a presença do presidente dos EUA, Joe Biden, e de seu secretário de Defesa, Lloyd Austin.

Durante o evento, ficou acordado que a OTAN vai reforçar seu apoio à Kiev, incluindo cibersegurança e defesa contra ameaças químicas e nucleares.

Os aliados também colocaram como meta fortalecer o Leste Europeu da aliança com quatro grupos de batalha em diferentes países: Romênia, Bulgária, Hungria e Eslováquia.

