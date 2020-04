Após sugestão de Trump, NY registra aumento de chamadas emergenciais por consumo de desinfetantes

247 - As chamadas de emergência por ingestão de desinfetante caseiro aumentaram expressivamente em Nova York após Donald Trump afirmar que o produto “derruba o coronavírus em um minuto” e que “pode existir uma maneira de fazer algo desse tipo por dentro, com uma injeção”. A informação é do jornal Folha de São Paulo.

A rede NBC informou que nas 18 horas que se seguiram a sugestão de Trump, na quinta-feira (23), o centro de controle de envenenamento da cidade recebeu cerca de 30 ligações de emergência por consumo de produtos de limpeza (desinfetantes, alvejantes e outros caseiros). No mesmo período do ano passado, houve 13 casos.

"O desinfetante derruba o coronavírus em um minuto", "pode existir uma maneira de fazer algo desse tipo por dentro, com uma injeção, ou quase como uma limpeza", declarou Trump, após a apresentação de um estudo que abordava produtos caseiros de limpeza.

