Assassinato de Soleimani pode levar Irã a romper acordo nuclear

O atentado praticado pelos Estados Unidos no Iraque, assassinando um general iraniano, o segundo homem forte da República Islâmica, pode levar o Irã a se retirar do acordo nuclear pelo qual se comprometia a não produzir a bomba atômica edit

247 - O assassinato do general Qassem Soleimani por ordem de Donald Trump, o Irã ameaça recuar no compromisso de abandonar seu programa nuclear. A decisão significará o quinto recuo iraniano, informou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Abbas Mousavi, segundo a agência de notícias AFP.

"Em relação ao quinto recuo, as decisões já foram tomadas [...] Mas, considerando a situação atual, algumas mudanças serão feitas em uma reunião importante hoje à noite", afirmou o porta-voz em declarações para emissoras locais de televisão, informa o UOL.

O acordo nuclear foi assinado em 2015 pelo Irã, Estados Unidos, China, França, Reino Unido, Rússia e Alemanha, as principais potências mundiais. Sob Donald Trump, no entanto, os Estados Unidos abandonaram o acordo unilateralmente em 2018.

Assim que deixou o tratado, Trump impôs uma série de sanções ao Irã.