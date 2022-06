Assassinatos na Amazônia 'sepultam' reputação do Brasil de Bolsonaro no exterior e agravam isolamento

Apoie o 247

ICL

247 - Os assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Philips podem 'sepultar' a reputação do governo de Jair Bolsonaro (PL) no exterior, destruindo as chances do atual chefe do executivo brasileiro aprofundar relações com outros países, segundo a coluna do Jamil Chade, no Uol.

Apesar das tentativas do Itamaraty nos últimos dias em passar uma mensagem de que o governo estava comprometido na busca pela dupla, a falta de credibilidade em relação a Bolsonaro fez com que o discurso institucional não fosse levado a sério.

Ainda segundo a coluna, as autoridades brasileiras sofrerão uma "pressão intensa" por parte do governo britânico, da ONU e outras entidades internacionais para que as mortes sejam investigadas a fundo. Além disso, acordos em processo, como a aliança entre Mercosul e União Europeia, podem ser congelados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No início da semana, a Alta Comissária de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, havia incluído o Brasil no rol de países que preocupam a entidade em relação, entre outros, às ameaças contra defensores de direitos humanos e ambientais.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE