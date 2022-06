Assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips na Amazônia repercute na imprensa internacional

A Al Jazeera destacou que o caso gera um alerta sobre o governo Bolsonaro. Jornais da França, Inglaterra e Estados Unidos também noticiaram a morte do indigenista e do jornalista edit

247 - A confissão dos irmãos Oseney da Costa e Amarildo dos Santos pela morte do indigenista Bruno Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips rodam o mundo desde quarta-feira (15), segundo o Estado de S. Paulo.

O jornal inglês The Guardian, para o qual Phillips trabalhou, destacou a localização de "remanescentes humanos" - que podem ser das duas vítimas - por parte da Polícia Federal, “Dom Phillips e Bruno Pereira: Polícia brasileira encontra dois corpos em busca de desaparecidos”.

A Al Jazeera jogou os holofotes sobre Jair Bolsonaro (PL), dizendo que o caso gera um alerta sobre seu governo, pressionado durante a Cúpula das Américas por mais agilidade nas buscas.

“Homem confessa ter matado jornalista e colega desaparecido, diz polícia”, dizia a manchete do estadunidense The Washington Post. O The New York Times e o francês Le Monde foram pelo mesmo caminho.

A TV britânica BBC News divulgou o trabalho da Interpol junto à polícia brasileira para confirmar a identidade dos corpos.

