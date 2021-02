Atacante brasileiro Richarlison renova com o Everton de Inglaterra

O Everton, clube da primeira divisão de futebol de Inglaterra, anunciou esta terça-feira a renovação do contrato do atacante brasileiro Richarlison. A equipa, liderada pelo treinador português Marco Silva, tem vivido um período complicado no campeonato, encontrando-se neste momento na 17ª posição da tabela, apenas 2 pontos acima dos lugares de despromoção. Com 4 gols marcos nesta temporada, Richarlison tem se destacado como principal atacante do emblema de Liverpool, onde tem sido um dos indiscutíveis de um 11 inicial em constante mudança.

Com apenas 22 anos, Richarlison fica assim contratualmente ligado ao Everton até ao final da época de 2023/24.

Com um percurso de 3 anos na Europa, Richarlison já representou a selecção nacional do Brasil por 19 ocasiões, tendo marcado 6 gols. No Brasil, o jovem atacante representou o América Mineiro, o Fluminense, e o modesto Real Noroeste.

Inglaterra tem recebido cada vez mais craques brasileiros

Em tempos conhecido por ser um campeonato pouco convidativo para os futebolistas sul-americanos, a Premier League parece cada vez mais preparada para apostar em talentosos atletas brasileiros. Richarlison é apenas um de uma longa lista de jogadores do Brasil que têm vindo a deliciar os adeptos. Para além de craques experientes como Alisson, Fabinho, Roberto Firmino (Liverpool), Ederson, Fernandinho (Manchester City), David Luiz (Arsenal), ou Willian (Chelsea), a liga de futebol mais competitiva do mundo conta com várias promessas canarinhas de que você provavelmente ainda não tinha ouvido falar. Um claro sinal de que os clubes da Premier League estão preparados para continuar a apostar no futebolista brasileiro.

Pouco tempo depois da renovação de Richarlison, fiquemos a conhecer melhor alguns dos novos jovens talentos brasileiros da Premier League:

Gabriel Martinelli

Gabriel Martinelli fez apenas 14 jogos pelo Ituano antes de assinar com o Arsenal, um dos maiores clubes da cidade de Londres. Este jovem atacante tem apenas 18 anos, mas já é um dos favoritos da torcida dos Gunners. Os números, até ao momento, são impressionantes: 7 gols em apenas 14 partidas. Ele participou do jogo épico da League Cup entre o Arsenal e o Liverpool, que teve de ser resolvido nos penaltis depois de um nunca antes registado empate a 5 gols. Nessa partida, Martinelli marcou duas vezes e foi um dos melhores em campo. É caso para dizer que não precisamos de codigos para apostar que este craque tem um futuro brilhante pela frente.

Joelinton

Outro craque brasileiro que partiu bem cedo para a Europa, o centro-avante Joelinton fez pouco mais de 30 jogos pelo Sport Recife antes de assinar com o clube alemão do TSG Hoffenheim. Antes de ser comprado pelo actual clube, o Newcastle, Joelinton ainda passou pelo campeonato austríaco, onde se destacou como homem-golo. Este ano, Joelinton não tem tido vida fácil, com apenas 1 gol marcado em 14 jogos, mas já conta com o respeito e admiração da torcida. A época adivinha-se complicada para o Newcastle, mas Joelinton é sem dúvida uma das principais armas do ataque da equipa liderada por Steve Bruce.

Wesley Moraes

Outro "desconhecido" dos brasileiros, Wesley Moraes chegou ao AS Trencin, da Eslováquia, quando tinha apenas 18 anos de idade. Anteriormente, tinha representado a equipa sub-18 da equipa baiana Itabuna Esporte Clube. Contra todas as expectativas, Wesley destacou-se como centro-avante na Europa, primeiro no pouco competitivo campeonato da Eslováquia, e depois na mais exigente liga Belga, onde representou o Club Brugge. Em 2018/19 marcou 17 gols pelo Club Brugge e as boas exibições valeram-lhe a mudança para Inglaterra. Ao serviço do recém-promovido histórico de Birmingham - o Aston Villa - Wesley tem sido quase sempre 1ª opção. Marcou 4 gols em 14 jogos até ao momento.

Douglas Luiz

Ao serviço do Aston Villa, Wesley Moraes não está sozinho. Douglas Luiz, jovem jogador de 21 anos que actua como volante, também tem estado em destaque na equipa treinada por Dean Smith. Se é fã de futebol, é possível que esteja familiarizado com Douglas Luiz. Ele brilhou como revelação ao serviço do Vasco, mudou-se muito jovem para o Manchester City, e chegou mesmo a jogar pela selecção do Brasil. Embora ainda esteja ligado por contrato ao Manchester City, Douglas Luiz tem adquirido experiência competitiva graças a seus empréstimos ao Girona, de Espanha, e agora ao Aston Villa. É considerado um Caliente novo nome na Premier League, e conta com 2 gols em 14 jogos até ao momento.

Andreas Pereira

Este meia ofensivo do Manchester United tem vindo a ganhar destaque no 11 de Solskjaer graças à lesão grave de Paul Pogba. Andreas Pereira até já fez 1 jogo pela canarinha, mas nunca jogou ou viveu no Brasil. Ele nasceu na Bélgica e treinou desde muito jovem no PSV, clube holandês que tem uma das melhores academias de futebol da Europa. Foi contratado pelo Manchester United aos 17 anos de idade e desde então já esteve emprestado ao Granada e ao Valencia, ambos clubes da liga espanhola. Após a saída de José Mourinho, Andreas Pereira começou a ganhar algum destaque na primeira equipa do Manchester, tendo esta temporada participado de 17 jogos e marcado 1 gol.

