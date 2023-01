Ataque mata 7 em Jerusalém Oriental, diz polícia israelense

Apoie o 247

247 - A Polícia de Israel disse nesta sexta-feira (27) que sete pessoas foram mortas em um ataque em Jerusalém Oriental.



Mais cedo, a polícia informou a ocorrência de um ataque em uma sinagoga em Jerusalém. A mídia local havia informado que pelo menos oito pessoas foram mortas e 10 ficaram feridas como resultado do tiroteio no bairro de Neve Yaakov.



"Sete pessoas inocentes foram massacradas e mais ficaram feridas como resultado do ataque terrorista", disse a polícia no Twitter.

O porta-voz do Hamas, Hazem Qassem, disse que "esta operação é uma resposta ao crime conduzido pela ocupação em Jenin e uma resposta natural às ações criminosas da ocupação", mas não reivindicou o ataque.

A Jihad Islâmica Palestina também elogiou, mas não reivindicou o ataque.

A contra-ofensiva ocorre um dia após a polícia israelense matar nove palestinos na cidade de Jenin, na Cisjordânia.

