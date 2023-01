Forças israelenses matam nove palestinos em ataque na Cisjordânia

Apoie o 247

247 - O número de palestinos mortos nesta quinta-feira (26) pelas forças israelenses na cidade de Jenin, na Cisjordânia, subiu para nove, informou o Ministério da Saúde palestino.



O Ministério da Saúde disse no início do dia que quatro pessoas morreram e 13 ficaram feridas como resultado da violência.



"O número de vítimas da agressão israelense em Jenin aumentou para nove desde esta manhã, entre elas uma mulher idosa", disse o ministério em comunicado.

O exército israelense disse ter neutralizado três militantes palestinos em Jenin, suspeitos de preparar ataques terroristas. A Jihad Islâmica confirmou o combate contra as forças israelenses.

Durante o ataque, jovens palestinos atiraram pedras em veículos do exército israelense desde as entradas até os becos apertados do acampamento de refugiados em Jenin.



No início do dia, a ministra da Saúde palestina, Mai Kailah, disse que as tropas israelenses não estavam deixando as ambulâncias para os feridos passarem, colocando-os em sério perigo. Ela também relatou um ataque a um hospital em Jenin que foi bombardeado com bombas de gás lacrimogêneo. Muitos pacientes, incluindo crianças, foram afetados pelo ataque. O ministro apelou à Cruz Vermelha e à comunidade internacional para intervirem na situação da cidade.

Palestina suspende coordenação de segurança com Israel após invasão de Jenin

As autoridades palestinas decidiram cessar a coordenação de segurança com Israel e contatar o Conselho de Segurança da ONU após uma invasão israelense mortal no campo de refugiados de Jenin.

"O governo palestino decidiu cessar toda a coordenação de segurança com Israel e também entrar em contato com o Conselho de Segurança da ONU para buscar proteção internacional para o povo palestino", disse o porta-voz presidencial palestino Abu Rudeineh. (Com Sputnik).

