Ataque russo destrói o Antonov, maior avião do mundo, denuncia a Ucrânia

247 - A fabricante de armas estatal da Ucrânia Ukroboronprom informou neste domingo (27) que os russos destruíram o Antonov-225 Mriya, o maior avião de carga do mundo, de fabricação ucraniana. A ação aconteceu no aeroporto Hostomel, perto de Kiev, capital do país.

"Os ocupantes russos destruíram o carro-chefe da aviação ucraniana — o lendário An-225 Mriya. Aconteceu no aeródromo de Antonov em Hostomel, perto de Kiev", confirmou a empresa em sua página no Facebook.

De acordo com a estatal, a restauração do avião custaria mais de US$ 3 bilhões.

O avião foi produzido nos anos 80 por Antonov Design Bureau e tinha capacidade para comportar mais de 1,5 mil pessoas.

