Aumento dos preços dos combustíveis inflama mais protestos no Haiti (vídeo)

TeleSur - No domingo, o Primeiro-Ministro do Haiti, Ariel Henry, anunciou um aumento dos preços dos combustíveis no meio de um contexto político muito turbulento, devido a protestos que se arrastam há semanas.

"Teremos de ajustar o preço do combustível", disse ele, justificando a decisão como um meio para os cidadãos "voltarem a ter combustível regular em algum momento num futuro não muito distante".

Ele mencionou que tal aumento tornará possível eliminar os subsídios ao combustível, o que libertará cerca de 426 milhões de dólares que podem ser utilizados para financiar projectos de protecção social.

Este é o segundo aumento de preços ao longo do último ano. Em Dezembro de 2021, a sua administração também aumentou os preços do diesel, gasolina e querosene em 115 por cento.

"A solução para os problemas do país não reside na queima de barricadas, motins ou na destruição de vidros de automóveis ou propriedades", disse Henry durante a sua mensagem à nação.

Neste contexto, ele assegurou que convocará eleições este ano para "permitir a todos aqueles que querem tomar conta dos assuntos do nosso país participar numa competição saudável e democrática".

