Áustria começa a criminalizar cidadãos resistentes às vacinas

Vários Estados europeus estigmatizaram pessoas que rejeitam as vacinas, mas o governo do chanceler Karl Nehammer está indo além edit

Apoie o 247

ICL

247 - A Áustria embarca num experimento de saúde pública a partir desta terça-feira, 1, aplicando uma controvertida nova legislação que torna as vacinas contra a covid-19 obrigatórias para todos os cidadãos do país. A reportagem é do jornal Estado de S.Paulo.

Vários Estados europeus estigmatizaram pessoas que rejeitam as vacinas, mas o governo do chanceler Karl Nehammer está indo além e começará a criminalizar os resistentes.

A polícia começará a checar o status de vacinação das pessoas nos espaços públicos e durante blitze de trânsito. A partir da metade de março, infratores que não tenham se vacinado encararão multas que podem chegar a até 3,6 mil euros (aproximadamente R$ 21.300). A lei, que recebeu um número recorde de comentários públicos antes de ser aprovada, valerá até 2024 e tem catalisado um extenso rastro de manifestações.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Analistas políticos e de saúde pública sugerem que essa manobra é repleta de risco. Com legisladores de oposição rebelando-se e dezenas de milhares de manifestantes tomando as ruas de Viena regularmente, Nehammer —há menos de dois meses no cargo — está diante de um teste enorme.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE