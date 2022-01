Banido do Twitter por disseminar fake news, Trump marca lançamento de sua rede social para fevereiro

Banido do Twitter e do Facebook por divulgar notícias falsas, Trump marca lançamento de sua rede social para o dia 21 de fevereiro edit

Reuters - O novo empreendimento de mídia do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump planeja lançar o aplicativo da rede social TRUTH Social em 21 de fevereiro, de acordo com uma lista da App Store, da Apple.

TRUTH Social, a alternativa da Trump Media & Technology Group (TMTG) ao Twitter, está disponível para pré-venda, antes de ir ao ar no feriado do Dia dos Presidentes dos Estados Unidos.

Semelhante ao Twitter, o aplicativo oferece recursos para acompanhar usuários e 'trending topics', segundo fotos preliminares. Seu equivalente a um tuíte será apelidado de "truth" (verdade, em inglês).

O lançamento do aplicativo deve acontecer 13 meses depois que o Facebook, da Meta, e o Twitter baniram Trump por encorajar seus apoiadores a participarem do ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio dos EUA, com base em alegações infundadas de fraude generalizada na eleição presidencial de 2020.

A TMTG e a Apple não responderam aos pedidos de comentários, mas uma fonte familiarizada com o assunto confirmou que 21 de fevereiro é a data planejada para o lançamento do aplicativo.

Espera-se que o lançamento seja o primeiro de três estágios no desenvolvimento da TMTG. O segundo seria um serviço de vídeo sob demanda por assinatura chamado TMTG+ com entretenimento, notícias e podcasts, de acordo com o site da empresa. Uma apresentação para investidores em novembro indicou que a TMTG também deseja lançar uma rede de podcast.

A TMTG está avaliada em 5,3 bilhões de dólares com base no preço das ações da Digital World Acquisition.

A TMTG acertou em outubro uma fusão com uma empresa de cheque em branco (SPAC), em um negócio de 875 milhões dólares.

A senadora democrata dos EUA, Elizabeth Warren, pediu ao presidente da Comissão de Valores Mobiliários (SEC), Gary Gensler, no mês passado, que investigasse a fusão por potenciais violações das leis de valores mobiliários em torno de sua divulgação. A SEC se recusou a comentar se planeja alguma ação.

A TMTG no mês passado levantou mais 1 bilhão de dólares de investidores privados.

