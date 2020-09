Biden abre seu imposto de renda e mostra que pagou 300 mil dólares em impostos, 400 vezes mais do que Trump

247 com Bloomberg - O candidato democrata à presidência, Joe Biden, divulgou nesta terça-feira (29) que pagou US$ 299,3 mil em imposto de renda no ano de 2019. Biden obteve um reembolso de US$ 46,8 mil após pagar US$ 346,2 mil em imposto de renda.

A informação foi divulgada depois que o jornal The New York Times revelou que o presidente Donald Trump, candidato à reeleição, pagou apenas US$ 750 em imposto de renda em 2016 e 2017, depois de anos relatando grandes perdas em seus negócios para compensar centenas de milhões de dólares de renda.

Em uma reportagem que Trump refutou como “fake news”, o NYT disse que o presidente republicano tampouco pagou imposto de renda em 10 dos 15 anos anteriores a 2017, apesar de ter recebido 427,4 milhões de seu reality show e de outros acordos de patrocínio e licenciamento até 2018.

A revelação de informações tributárias antes particulares veio pouco mais de um mês antes da disputa da eleição de 3 de novembro entre Trump e o democrata Joe Biden.

Donald Trump e Joe Biden ficarão frente a frente pela primeira vez na disputa pela presidência dos Estados Unidos, nesta terça-feira, em Cleveland.