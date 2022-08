Biden assina hoje adesão da Suécia e da Finlândia à OTAN

Apoie o 247

WASHINGTON, TASS – O presidente dos EUA, Joe Biden, assinará os protocolos de adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte para a Suécia e a Finlândia na terça-feira, 9 de agosto, de acordo com seu cronograma de trabalho publicado pela Casa Branca na segunda-feira.

"À tarde, o Presidente fará observações e assinará os Instrumentos de Ratificação dos Protocolos de Adesão ao Tratado do Atlântico Norte para a República da Finlândia e o Reino da Suécia", refere o comunicado. A cerimônia começará às 21h, horário de Moscou.

