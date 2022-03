Biden começa hoje giro pela Europa para coordenar novas ações contra a Rússia

Chefe da Casa Branca planeja articular com aliados mais sanções contra Rússia edit

Sputnik - O presidente dos EUA, Joe Biden, parte para Bruxelas nesta quarta-feira (23) a fim de discutir com líderes europeus a operação especial russa na Ucrânia e com planos de impor mais sanções a Moscou.

A viagem do presidente estadunidense inclui negociações na capital belga com os líderes europeus e da Otan e também a visita a Varsóvia para consultas com o presidente polonês, Andrzej Duda.

De acordo com a Casa Branca, na quinta-feira (24), Joe Biden participará da cúpula emergencial da Aliança Atlântica e também discursará para os 27 líderes da União Europeia em sessão do Conselho Europeu. Segundo relata o Wall Street Journal, os EUA podem sancionar 300 deputados da Duma de Estado russa. A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, disse que ainda "nenhuma decisão final foi tomada sobre quem vamos sancionar e quantos vamos sancionar".

