Biden prepara ação para taxar bilionários nos Estados Unidos

WASHINGTON (Reuters) - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, proporá um imposto mínimo sobre bilionários como parte do orçamento fiscal de 2023 que deve ser divulgado nesta segunda-feira, mostrou um documento divulgado pela Casa Branca.

O "Imposto de Renda Mínima Bilionária" de Biden estabeleceria uma alíquota mínima de 20% para famílias com valor superior a US$ 100 milhões, em um plano que visaria principalmente mais de 700 bilionários dos Estados Unidos, de acordo com um boletim informativo da Casa Branca divulgado no sábado.

O plano exigiria que essas famílias pagassem o imposto mínimo de 20% sobre toda a sua renda, incluindo a renda de investimento não realizada que agora não é tributada, disse o boletim informativo.

O imposto ajudará a reduzir o déficit orçamentário em cerca de US$ 360 bilhões na próxima década, acrescentou o informativo.

No outono passado, os democratas do Senado propuseram um imposto bilionário para ajudar a pagar as mudanças sociais e climáticas de Biden, conhecido como "Reconstruir Melhor", embora o pacote de gastos não tenha avançado devido ao apoio insuficiente no Senado.

