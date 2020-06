Biden tem 14% de vantagem sobre Trump, diz pesquisa eleitoral do New York Times

Biden inicia a corrida eleitoral com 50% das intenções de voto contra 36% de Trump. A pesquisa divulgada nesta quarta-feira (24) é do jornal diário estadunidense The New York Times com a faculdade Sina College edit

247 - Nas eleições norte-americanas, o candidato à presidência pelo Partido Democrata, Joe Biden, largou a frente de Donald Trump, concorrente pelo Partido Republicano, com vantagem de 14 pontos percentuais. A pesquisa divulgada nesta quarta-feira (24) é do jornal diário estadunidense The New York Times com a faculdade Sina College. A informação é do jornal O Estado de S. Paulo.

Na corrida eleitoral, Biden inicia com 50% das intenções de voto contra 36% de Trump. A vantagem de 14% inclui preferência pelo Partido Democrata nos grupos que tradicionalmente votam com os republicanos.

