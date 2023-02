Blinken adia visita à China após suposto 'balão espião' chinês ser detectado sobrevoando os EUA

O MRE chinês rejeitou as acusações de espionagem, alegando que o trajeto do balão meteorológico foi desviado por fortes ventos edit

247 - O secretário de estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, adiou sua viagem para a China em razão do caso do suposto 'balão espião' chinês detectado nos céus do estado de Montana, no Norte dos EUA.

"Após consultas com nossos parceiros..., bem como com o Congresso, concluímos que as condições não são adequadas neste momento para o secretário Blinken viajar para a China", disse um alto funcionário do Departamento de Estado a repórteres, segundo a Reuters.



"Tomamos nota da declaração de arrependimento da RPC (República Popular da China), mas a presença deste balão no nosso espaço aéreo é uma clara violação da nossa soberania, bem como do direito internacional, e é inaceitável que isso tenha ocorrido", disse o funcionário.

A chancelaria chinesa rejeitou as acusações de espionagem, alegando que o balão visto nos EUA é na verdade um utensílio meteorológico de uso civil.

"Afetado pelos ventos de Oeste e com capacidade limitada de autodireção, o dirigível se desviou muito de seu curso planejado. O lado chinês lamenta a entrada não intencional do dirigível no espaço aéreo dos EUA devido a força maior", disse um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Chinês nesta sexta-feira (3), segundo o Global Times.

A acusação inicial de espionagem partiu do Pentágono na quinta-feira (2). Militares dos EUA consideraram derrubar o balão sobre Montana na quarta-feira (1º), mas o presidente Joe Biden decidiu contra isso por causa do risco de queda de destroços, disseram autoridades dos EUA.

