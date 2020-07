"Bolsonaro apostou num perdedor", diz Brian Mier sobre submissão do Brasil a Trump

247 - O jornalista Brian Mier, editor do site Brasilwire e comentarista da TV 247, faz uma análise sobre a submissão e tentativas de Jair Bolsonaro em ser uma cópia fiel do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em participação no Boa Noite 247, ele ressalta que “Bolsonaro apostou num perdedor”, referindo-se ao péssimo desempenho do presidente dos EUA na corrida eleitoral.

O cenário para Trump não é nada bom. Pesquisas eleitorais indicam o candidato Democrata Joe Biden com 52% contra apenas 37% para Trump.

Mier compara Bolsonaro a Trump e indica que “a forma de governar pelo Twitter, o jeito que os dois tratam a questão do coronavírus” explicitam a luta do extremista brasileiro para se igualar ao presidente dos EUA.

O jornalista também destaca “a fixação de Bolsonaro pelo medicamento cloroquina”. “Até nisso ele copia Trump, que foi um dos maiores defensores da medicação. É uma submissão sem limites”, conclui.

Inscreva-se na TV 247 e confira:

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.