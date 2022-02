Bolsonaro chega à Rússia no auge da tensão na Ucrânia e tem agenda restrita

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro (PL) viaja para a capital da Rússia, Moscou, nesta segunda-feira (14) em meio a tensões extremas do país com a Ucrânia e aliados ucranianos, como os Estados Unidos. Bolsonaro fará um voo de 16 horas e cinco testes de Covid, atendendo às exigências sanitárias do Kremlin.

O Ocidente, representado neste cenário pelos EUA e Otan, fala há dias em "risco iminente" de invasão russa na Ucrânia. Bolsonaro foi aconselhado a abrir mão de sua viagem, mas manteve o cronograma sob a justificativa de que as relações comerciais com a Rússia são estratégicas para setores brasileiros, como o agronegócio e energia.

>>> Relações entre Rússia e Estados Unidos estão no chão, diz porta-voz do Kremlin

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De olho nas eleições, Bolsonaro busca também registrar um encontro com um líder global para tentar mostrar algum prestígio internacional.

Por causa da variante ômicron, a comitiva brasileira terá apenas um dia de agenda na Rússia, incluindo um almoço com o presidente do país, Vladimir Putin. Está previsto também um comunicado conjunto. Bolsonaro fará uma visita ao Memorial do Soldado Desconhecido e se reunirá com o líder da Câmara Baixa do Parlamento russo, a Duma. Depois participará de um encontro de empresários dos dois países.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Na quinta-feira, o brasileiro viaja para Budapeste, capital da Hungria, onde se encontrará com o primeiro-ministro Viktor Orbán.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE