Relações entre Rússia e Estados Unidos estão no chão, diz porta-voz do Kremlin

"Estamos em um ponto muito, muito baixo. Na verdade, as relações estão no chão", afirma Dmitry Peskov

MOSCOU (Reuters) - Apesar de um recente aumento no diálogo bilateral, as relações entre Moscou e Washington estão "no chão", disse o Kremlin à agência de notícias russa RIA, em meio a objeções ocidentais aos grandes exercícios militares russos em andamento perto de suas fronteiras com Ucrânia.

Os Estados Unidos disseram no domingo que a Rússia pode invadir a Ucrânia a qualquer momento e pode criar um pretexto surpresa para um ataque, ao reafirmar a promessa de defender "cada centímetro" do território da Otan.

A Rússia tem mais de 100.000 soldados concentrados perto da Ucrânia, negou repetidamente quaisquer planos de invasão e acusou o Ocidente de "histeria".

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que existem certos canais de diálogo, sendo um positivo que o presidente Vladimir Putin e seu colega norte-americano Joe Biden estiveram em contato - os dois falaram por telefone no sábado -, mas que os laços em outras áreas foram tensos.

"Os chefes de Estado estão em diálogo, há diálogo em outras frentes", disse Peskov em entrevista à RIA. "Isso é uma vantagem porque você sabe que apenas alguns anos atrás não havia diálogo nenhum, não havia nenhum tipo de contato.

"Mas no resto, infelizmente, nas relações bilaterais só se pode falar de aspectos negativos. Estamos em um ponto muito, muito baixo. Na verdade, as relações estão no chão."

