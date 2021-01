Bolsonaro faz live com Ernesto Araújo e diz que “política externa está excepcional”

247 - Mostrando-se completamente alheio ao que acontece no mundo diplomático, Jair Bolsonaro afirmou em live nesta quinta-feira (21) que a política externa brasileira, sob o comando do ministro Ernesto Araújo, "está excepcional", enquanto, na realidade, o país se torna cada vez mais uma iada mundial.

O Brasil encontra-se cada vez mais isolado mundialmente. Com seguidos ataques à China e o afastamento do país dos BRICS, os brasileiros viram, com o término do mandato do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump, a relação do país com os norte-americanos estagnar quase que por completo.

"O governo vai muito bem. Nossa política externa está excepcional. Nunca fui tão bem recebido tão bem ao longo dos últimos dois anos em todas as viagens que fiz ao exterior", disse Bolsonaro.

Questionado sobre se seria verdade a China estar pedindo a demissão de Araújo antes de fornecer os insumos para a produção de vacinas contra Covid-19 no Brasil, Bolsonaro disse: "quem demite ministro sou eu. Ninguém procurou e nem ousaria procurar no tocante a isso, assim como nós não faríamos com país nenhum do mundo".

Araújo, que também participa da live, chamou o rumor de "invenção". "Isso não existe entre países soberanos. Isso é uma invenção completa. Não sei por que tem gente que quer ver uma crise, quer criar invenções onde não existem".

